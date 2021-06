Error 503 e Guru Meditation: Twitch, The Guardian e centinaia di siti non sono più raggiungibili

8 Giugno 2021 – 14:29

Centinaia di grandi siti non sono più raggiungibili da alcuni minuti. I visitatori si trovano di fronte ad errori come Error 503, Service Unavailable, mentre le cause sono ancora da definire. Dai siti di quotidiani come New York TImes e The Guardian a quelli di social network e forum come Reddit.



Fonte: Fanpage Tech