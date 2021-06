Criptovalute sempre più giù: altra giornata nera

8 June 2021 – 16:44

Cade ancora il Bitcoin e si trascina appresso l’intero mercato delle criptovalute: l’ennesima giornata nera di un mese in caduta quasi continuativa.

The post Criptovalute sempre più giù: altra giornata nera appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico