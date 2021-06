Come funzionava Anom, l’app dell’FBI scambiata per una chat segreta dai criminali di mezzo mondo

8 June 2021 – 13:37

Un’app per le comunicazioni molto diffusa in ambito criminale era stata sviluppata proprio dall’FBI, che ha lasciato che si propagasse proprio allo scopo di intercettare quanto veniva scambiato al suo interno. Veniva installata su telefoni che venivano poi privati di altri mezzi per contattare l’esterno, e per questo ritenuta sicura.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech