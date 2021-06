Chia: garanzia ridotta per gli SSD di PNY

8 June 2021 – 13:09

PNY ha cambiato i valori di TBW per gli SSD della serie XLR8 CS3030, in seguito all’incremento della domanda dovuto al mining della criptovaluta Chia.

