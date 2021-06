Bosch produrrà a Desdra chip per l’automotive

8 June 2021 – 16:26

Bosch ha annunciato l’apertura a Desdra di uno stabilimento per la produzione di chip per il settore automotive: un investimento da 1 miliardo di euro.

