WWDC21: Mail, Safari e Siri in difesa della privacy

7 Giugno 2021 – 22:49

Apple ha colto l’occasione della WWDC21 per presentare rapidamente alcune importanti novità sul fronte della tutela dei dati e della privacy.

The post WWDC21: Mail, Safari e Siri in difesa della privacy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico