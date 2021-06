macOS Monterey è ufficiale, l’annuncio a WWDC21

7 Giugno 2021 – 22:49

Nel keynote di apertura della Worldwide Developers Conference l’annuncio della prossima evoluzione di macOS: Monterey è il successore di Big Sur.

The post macOS Monterey è ufficiale, l’annuncio a WWDC21 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico