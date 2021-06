iOS 15: puoi gestire le notifiche con Focus

7 Giugno 2021 – 22:50

Focus è la funzione di iOS 15 che mette ordine tra le regole di comportamento dello smartphone con notifiche e attività nei vari momenti della giornata.

The post iOS 15: puoi gestire le notifiche con Focus appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico