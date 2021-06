Il tuo ISA 2021: subentrano i correttivi Covid-19

7 June 2021 – 16:32

Il software dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) è stato modificato nell’edizione 2021 per il Covid.

The post Il tuo ISA 2021: subentrano i correttivi Covid-19 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico