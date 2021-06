Google: multa di 220 milioni dall’antitrust francese

7 June 2021 – 16:22

L’antitrust francese ha inflitto a Google una sanzione di 220 milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dell’advertising online.

