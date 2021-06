1,1 miliardi di guadagno da Bitcoin per Ruffer

7 June 2021 – 16:37

La realtà britannica ha intercettato con i tempi giusti il trend al rialzo di Bitcoin, generando un importante profitto nel momento della vendita.

The post 1,1 miliardi di guadagno da Bitcoin per Ruffer appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico