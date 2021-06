Tokyo 2020: spille NFT per celebrare le Olimpiadi

5 Giugno 2021 – 10:49

La febbre dei Non-Fungible Token ha contagiato anche il Comitato Olimpico Internazionale: in vendita nelle prossime settimane una serie di asset.

The post Tokyo 2020: spille NFT per celebrare le Olimpiadi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico