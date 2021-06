TIM lancia il servizio Internet via satellite

5 Giugno 2021 – 10:49

TIM ha avviato la sperimentazione del servizio di connettività satellitare: 100 Mbps in download, 5 Mpbs in upload e latenza di 600 millisecondi.

The post TIM lancia il servizio Internet via satellite appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico