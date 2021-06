AirPods in offerta BOMBA: -33% sul primo modello

5 Giugno 2021 – 16:49

Apple AirPods sono in offerta su Amazon a un prezzo BOMBA, acquistale oggi, ricevile in 48 ore e pagale eventualmente a rate con CreditLine.

The post AirPods in offerta BOMBA: -33% sul primo modello appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico