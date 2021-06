Xiaomi MI Extender PRO: 12,66€ e problema risolto

4 Giugno 2021 – 19:49

Un semplice extender da meno di 13 euro può risolvere un problema importante in quelle case ove il segnale Wifi non arriva in ogni stanza o piano.

The post Xiaomi MI Extender PRO: 12,66€ e problema risolto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico