La maglietta Ps5 di Balenciaga è più cara della console

4 Giugno 2021 – 18:04

(Foto: Balenciaga)È vero: servono 510 euro per comprare la speciale t-shirt Ps5 firmata Balenciaga, ovvero 111 euro (di listino) più che la versione senza disco della console di nuova generazione, però la proposta del brand di lusso ha il pregio di essere disponibile all’acquisto da subito, a differenza della nuova Playstation che è pressoché introvabile. E la spedizione è generosamente offerta.

Con il nome ufficiale di T-Shirt Playstation Boxy, la maglietta dedicata alla Ps5 si può scegliere nella colorazione nera o rossa e nelle taglie dall’extrasmall al large. Non c’è l’extralarge perché il taglio è di tipo boxy che veste piuttosto comodo già di natura. Realizzata in Portogallo con il 100% di cotone, finisce lunga fino a mezza coscia, ha un girocollo con finitura a coste e stampa i loghi Ps5 sul fronte e retro, con la dicitura “Nov 2020” che si riferisce naturalmente al novembre dell’anno scorso, data di debutto della console. Appare anche il logo Balenciaga (con lo stesso font Playstation) sia sul dorso sia sulla manica destra, mentre su quella sinistra (e sul retro) trovano spazio i simboli del controller DualSense.

(Foto: Balenciaga)Per chi avesse più budget, perché non puntare direttamente sulla felpa con cappuccio e marsupio frontale? È realizzata in pile biologico con vestibilità stretta, riprende la stessa grafica della maglietta e si piazza a 665 euro.

(Foto: Balenciaga)Appena più economico della Ps5 senza disco si trova a 350 euro il berretto Playstation in cotone bianco e nero con fascetta regolabile in velcro e occhielli di ventilazione ricamati a mano in alto. È made in Italy.

(Foto: Balenciaga)Infine, a circa il doppio rispetto al prezzo di un controller DualSense c’è il prodotto più economico della collezione, il paio di calze Playstation in spugna traspirante nera e bianca che si può portare a casa con soli 95 euro.

Di recente si erano viste anche le cuffie per Xbox Series X e S di Bang e Olufsen, messe a listino allo stesso prezzo della console di Microsoft, 499,99 euro.

