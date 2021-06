In arrivo i fumetti della Lego e… The Walking Dead

4 June 2021 – 17:51

(Foto: YouTube/Xerses Animations)Può sembrare un’alleanza insolita, eppure quella fra Lego e The Walking Dead può rivelarsi un connubio avvincente. In queste ore Skybound Entertainment ha annunciato una nuova partnership per produrre la prima serie a fumetti Lego che sarà, appunto, incentrata sulle vicende dei non-morti creati da Robert Kirkman. Sono anni che l’azienda danese sta espandendo il business: dalle costruzioni ai progetti multimediali, producendo serie animate e film, e agganciandosi a franchise di successo come Marvel, Dc Comics, Star Wars e molto altro ancora.

Come ultima mossa, appunto, Skybound – che detiene i diritti di The Walking Dead – collaborerà con Ameet Publishing House, la casa editrice che già pubblica alcuni libri per bambini e libri-gioco per conto di Lego, per realizzare tramite Image Comics i nuovi fumetti con i protagonisti fatti di mattoncini. Non ci sono molti dettagli per ora, anche se la serie includerà “il vasto catalogo di proprietà intellettuali della Lego”. Una frase abbastanza enigmatica, a dire il vero, ma che potrebbe far presagire il fatto che, dopo i volumi dedicati agli zombie di Kirkman, potremmo vedere in fumetteria altri titoli per altrettante saghe.

Il debutto dei fumetti Lego – The Walking Dead è previsto nel corso del 2022. Nel frattempo entrambi i franchise continuano a sviluppare nuovi progetti: nell’aprile 2020, dopo anni di collaborazione con Warner Bros., Lego ha firmato un accordo quinquennale con Universal ed è probabile che siano in arrivo progetti d’animazione legati a brand come Jurassic Park, Fast and Furious e Minions; da parte sua The Walking Dead si appresta a chiudere la sua serie principale, mentre sono in arrivo nuove stagioni degli spin-off World Beyond e Fear, nonché nuovi film standalone e probabilmente ulteriori produzioni televisive derivate.

