Il kit Lego della moto di Akira

4 Giugno 2021 – 18:04

I creator legati al mondo Lego in questi anni ci hanno fatto vedere cose incredibili, creando dal nulla alter-ego in mattoncini perfettamente identici agli oggetti originali. Fino ad ora mancava all’appello uno dei mezzi più iconici che a distanza di tanti anni ancora solletica l’immaginario collettivo degli appassionati: la moto guidata da Kaneda nell’anime Akira, datato 1988.

Fortunatamente a colmare la lacuna ci ha pensato un creator Lego giapponese, che su Twitter si fa chiamare KABA. Il giapponese ha deciso di prendere i mattoncini esistenti e realizzare il proprio kit Lego della moto di Kaneda. Nel video, visibile in basso, il creator mostra come costruire la versione passo dopo passo. KABA spiega inoltre quali pezzi esistenti dovranno essere acquistati per formare il kit.

ちょうど一年前に、生まれて初めて作ったストップモーション。#AKIRA #LEGOpic.twitter.com/Ayv0sXmpUd

— KABA (@KABA64724932) May 6, 2021

Questo di KABA non è un progetto recente. Nel 2021, tuttavia, il giapponese ha fatto un ulteriore passo avanti, modificando il progetto originale al fine di renderlo più simile possibile alla moto di Kaneda. Inoltre ha realizzato anche una scatola dall’aspetto molto professionale. Tutti i pezzi sono ordinatamente racchiusi all’interno della confezione in piccole buste trasparenti con zip. C’è anche un manuale delle istruzioni, e un foglio completo di adesivi.

Ovviamente il kit in questione non è in vendita, ma con l’aiuto del video di KABA e un po’ di tempo per ricercare i pezzi giusti quiunque potrebbe realizzarlo.



