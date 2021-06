Huawei MatePad 11: schermo a 120 Hz e HarmonyOS 2

4 Giugno 2021 – 19:49

Il nuovo Huawei MatePad 11 con schermo da 10,95 pollici e processore Snapdragon 865 arriverà in Italia da metà luglio al prezzo di 499,90 euro.

