Google annuncia una funzionalità anti-tracking

4 Giugno 2021 – 13:49

Google consentirà agli utenti di disattivare il tracciamento a scopo pubblicitario in Android a partire da fine anno, seguendo l’esempio di Apple.

