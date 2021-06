Facebook rischia una multa da 8,5 miliardi dall’Antitrust UE

4 Giugno 2021 – 17:29

L’autorità guidata da Margarethe Vestager ha aperto un’indagine per determinare se il social network stia gestendo in modo scorretto il suo portale di piccoli annunci Facebook Marketplace, sfruttando la propria ubiquità per tagliare fuori dalla competizione altri portali che propongono online la stessa tipologia di servizio.

Fonte: Fanpage Tech