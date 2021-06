Cuffie Bluetooth a soli 16€: economiche e SPAZIALI

4 June 2021 – 13:00

Le cuffie Bluetooth di BCmaster consentono di avere tutto: sono sensibili al tocco, dotate di microfono e riproducono l’audio in ottima qualità.

The post Cuffie Bluetooth a soli 16€: economiche e SPAZIALI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico