Black Widow sta arrivando, parola di Scarlett Johansson

4 June 2021 – 11:40

https://www.youtube.com/watch?v=gKnOm7IWJL8

Assassina. Spia. Ma soprattutto un’Avenger: la Vedova nera, nata nei fumetti e ormai da dieci anni protagonista del Marvel Cinematic Universe,“ha vissuto molte vite” e ora è pronta a fare i conti con il passato. Succederà in Black Widow, la pellicola solista finalmente dedicata alla supereroina interpretata da Scarlett Johansson. Ed è proprio l’attrice che presenta con poche parole una nuova clip di anticipazione che riepiloga che cosa dobbiamo aspettarci dal film in arrivo fra poco più di un mese.

Come si vede, la protagonista Natasha Romanoff torna in Russia per riconnettersi con coloro i quali un tempo formavano la sua “famiglia”: le combattenti Yelena e Melina (interpretate rispettivamente da Florence Pugh e Rachel Weisz) e il leggermente appesantito Red Guardian (David Harbour), oltre all’agente dello S.H.I.E.L.D. Rick Mason (O-T Fagbenle). Ambientata dopo gli eventi di Capitan America: Civil War, questa avventura vedrà il gruppo di eroi schierati contro il misterioso Taskmaster, enigmatico nemico capace di replicare ogni mossa dei suoi avversari. Nel film dovrebbero tornare anche William Hunt nei panni del generale Thaddeus Ross e, si vocifera, anche Robert Downey Jr. in quelli di Tony Stark/Iron Man.

https://www.youtube.com/watch?v=en3HaW88vQY

Nei giorni scorsi è uscita anche una prima clip in italiano che getta una luce diversa sul rapporto fra Natasha e Yelena: le due, infatti, sono in fuga da una nuova Vedova nera, ma mentre la prima vuole semplicemente scappare l’altra trova un modo per mettere fuori gioco l’avversaria. Sono in molti a ipotizzare che proprio in questo film Johansson passerà il testimone di Black Widow ufficiale al personaggio interpretato da Pugh. Lo scopriremo quando il lavoro diretto da Cate Shortland arriverà, dopo essere stato a lungo rinviato per via della pandemia, il 7 luglio ai cinema e su Disney+ con accesso Vip (ovvero con un costo aggiuntivo rispetto al normale abbonamento).

