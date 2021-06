Windows 10 ha un bug che rovina la musica in FLAC

3 Giugno 2021 – 16:49

Microsoft conferma l’esistenza di un bug all’interno di Windows 10 in grado di corrompere i file audio in formato FLAC: fix già disponibile.

Fonte: Punto Informatico