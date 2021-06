Webcam 4K con treppiedi incluso a meno di 40 euro

3 Giugno 2021 – 19:49

Su Amazon è possibile acquistare un’interessante webcam 4K con autofocus, correzione del colore, doppio microfono e treppiedi a meno di 40 euro.

