VeniSia, le idee per la sostenibilità partono da Venezia per arrivare al mondo

3 Giugno 2021 – 18:34

Startup non è la prima associazione di pensiero alla parola Venezia, ma forse è anche da questa consapevolezza che parte il progetto VeniSia, il cui acronimo sta per Venice sustainability innovation accelerator.

L’obiettivo finale, come si legge sul sito di VeniSia, “non è fare un acceleratore a Venezia, ma fare di Venezia un acceleratore”.

Un acceleratore di risposte ai problemi del nostro tempo, che la città esemplifica bene, pur nella sua proverbiale unicità: c’è il tema ambientale/climatico, ma anche l’evoluzione del turismo di massa, la sostenibilità delle città, il consumo responsabile, la vita dei mari. Uscendo dal particolarismo veneziano, sono sfide di livello globale, come dimostrano anche i ben noti Sdg, i Sustainable development goals che compono un’agenda Onu articolata in diciassette obiettivi da raggiungere entro il 2030 per garantire al pianeta uno sviluppo sostenibile e in grado di restituire equamente, a tutti, i suoi vantaggi.

Il progetto che vede l’ateneo Università Ca’ Foscari Venezia protagonista di un protocollo di intesa con il Comune di Venezia, è sostenuto da molti attori, fra cui Eni, main partner attraverso la scuola di impresa Joule, lanciata nel 2020 proprio con l’obiettivo di fornire agli imprenditori del prossimo futuro le competenze per creare business di successo, in particolare nell’ambito dell’economia circolare.

VeniSia chiede agli innovatori di farsi avanti, attraverso la call for ideas lanciata il 1 giugno e aperta fino al 31 luglio 2021. A ricercatori e startupper VeniSia offrirà, proprio come un classico acceleratore, servizi come il training, il mentoring, il project management, ma anche co-working e alloggio (il programma di accelerazione dura sette mesi, ndr).

A una seconda fase di formazione e selezione (che si svolge online) segue poi a Venezia la fase di pre-accelerazione e selezione finale e la fase di co-innovation.

Il progetto si rivolge anche alle aziende, ai donors, agli studenti magistrali: se l’accelerazione è riservata alle startup, gli altri attori possono comunque approcciare il progetto per sostenere le idee innovative, entrare in relazione con la community di innovatori, cogliere opportunità di collaborazione o, nel caso degli studenti, fare tirocinio, supportare i progetti dei corporate lab o delle startup e vivere in città.

Tra gli obiettivi dichiarati di VeniSia c’è lo sviluppo di idee e soluzioni per la sostenibilità in grado di affermarsi anche nel resto del mondo, ma anche il ripopolamento della città stessa grazie alla presenza di community di innovatori. La pandemia ha già suggerito che Venezia potrebbe rappresentare la capofila, per immagine e importanza, di un nuovo modo di fare turismo diventando il contesto perfetto per soggiorni a medio-lungo termine, adatti a quei professionisti che possono lavorare da remoto e al contempo vivere più intensamente l’esperienza con la comunità di riferimento.

VeniSia rilancia questa chance, postulando che sestieri e calli possano essere il luogo perfetto per startupper, manager e professionisti altamente qualificati. La speranza, per il programma 2021, è attirare circa 50 innovatori residenti in città e naturalmente nel quartier generale della piattaforma, collocato presso lo Strategy innovation hub del dipartimento di Management della Ca’ Foscari (responsabile scientifico del progetto è l’accademico Carlo Bagnoli, professore del medesimo dipartimento).

Anche se l’obiettivo “non è fare un acceleratore a Venezia ma di Venezia un acceleratore”, VeniSia, supportata anche dai diversi partner (fra cui, oltre a Eni, anche Enel, Snam, Microsoft lato tech) dovrà, per imprimere una svolta concreta ai problemi, identificare le soluzioni apportatrici di disruption, scalarle e commercializzarle. L’essere a Venezia dovrebbe rappresentare un valore aggiunto alle proposte stesse, per la serie “if i can make it there, i can make it anywhere”. Naturalmente, esistono le specificità del caso, anche in relazione agli Sdg che pure orientano il progetto: la mobilità di una città che vive sull’acqua, le esigenze di ammodernamento di edifici storici unici al mondo, la complessità di gestire i rifiuti, i peculiari danni che l’innalzamento del livello del mare, o gli eventi atmosferici estremi, causano a un ecosistema dall’equilibrio così fragile.

A trainare le idee degli innovatori, e fornire supporto, come detto, ci sarà anche Eni: la multinazionale di San Donato, come noto, ha un legame forte con la città, una storia industriale che esemplifica i processi di cambiamento necessari per un futuro in chiave sostenibile. La bioraffineria locale di Eni, che ha cambiato passo a partire dal 2014 rispetto al modello tradizionale, produce olio vegetale idrogenato, che viene addizionato al gasolio, per costituire la quota di carburante ottenuta da materie prime provenienti da fonti rinnovabili. Dal 2024 è previsto l’upgrade dell’impianto per arrivare a una capacità di lavorazione pari a 560mila tonnellate (nel 2020, l’impianto ha lavorato circa 220mila tonnellate di materie prime).

Come sottolineato da Claudio Granata, Human Capital & Procurement Coordination Director di Eni “dal potenziamento della bioraffineria, al polo per il riciclo avanzato delle plastiche e fino alla trasformazione dei rifiuti organici, Venezia è la prova che è possibile coniugare la transizione energetica e la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico e sociale. Oggi aggiungiamo attraverso Joule, la scuola di Eni per l’impresa, un altro tassello […]; e lo faremo aiutando le startup a costruire proposte di business ad alto valore aggiunto sociale e ambientale, misurando le relative performance lungo il loro percorso di sviluppo anche al fine di favorire una relazione più strutturata con il territorio, le sue istituzioni e le imprese”.



