Ungheria, una statua per il creatore del Bitcoin

3 Giugno 2021 – 10:49

Una cappuccio in testa, un volto anonimo, ma il logo Bitcoin ben distinguibile sulla felpa: sarà così la statua per Satoshi Nakamoto a Budapest.

