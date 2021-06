Smartwatch completo a soli 20€: cedi alla tentazione

3 June 2021 – 13:00

BlackView propone il suo Smartwatch X2 in offerta su Amazon; perché acquistarlo? È completo di tutto e non costa un capitale come altri modelli.

The post Smartwatch completo a soli 20€: cedi alla tentazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico