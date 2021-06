Microsoft Surface Laptop Go: un compromesso eccellente (-170€)

3 Giugno 2021 – 13:49

Microsoft Surface Laptop Go è il computer portatile perfetto per chi necessità lunghe ore di autonomia e un utilizzo sempre fluido: acquistalo oggi.

The post Microsoft Surface Laptop Go: un compromesso eccellente (-170€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico