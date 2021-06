Il social di Trump (diventato un blog) ha chiuso dopo meno di un mese

3 June 2021 – 16:52

La parabola dell’anti-Twitter di Donald Trump si è conclusa in queste ore con l’interruzione delle attività di From the Desk of Donald J. Trump, ovvero l’ultima forma che aveva assunto il progetto annunciato ormai mesi fa. Uno dei consiglieri ha anticipato però che la mossa è il preludio al trasloco su una piattaforma già esistente.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech