Il nuovo Windows svelato 24 giugno: tutte le anticipazioni

3 Giugno 2021 – 15:24

(Foto: MicrosoftAppuntamento alle ore 17 italiane del prossimo 24 giugno 2021 per togliere finalmente i veli dal sistema operativo di Microsoft di nuova generazione. Non c’è ancora un nome definitivo per quello che per ora possiamo chiamare “il nuovo Windows“, ma sono già consistenti le anticipazioni che tratteggiano il ritratto di un software che partirà dalle solide basi della precedente edizione per introdurre un nuove funzioni e un inevitabile restyling dell’interfaccia.

Ci saranno l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, insieme al responsabile del prodotto, Panos Panay sul palco virtuale della presentazione che ufficializzerà l’atteso sistema operativo più volte anticipato dagli stessi dirigenti della società americana. Ricordiamo che Windows 10 era uscito nel 2015 come primo grande evento per il Ceo Nadella, che era subentrato a Steve Ballmer l’anno precedente. Per concentrarsi ancora di più sul nuovo Windows, Microsoft aveva di recente terminato il controverso Windows 10x destinato ai dispositivi a doppio schermo, facendo confluire le risorse e il lavoro svolto fino a quel momento sul progetto principale.

Al recente incontro Build 2021, lo stesso Nadella aveva affermato di aver testato il nuovo Windows negli scorsi mesi promettendo che si proporrà come una piattaforma ancora più aperta agli sviluppatori. Non è dunque una sorpresa che lo Store di applicazioni rinnovato sarà uno dei punti di forza della nuova edizione. Dovrebbe essere inoltre confermata la retrocompatibilità con i software per Windows 10 che faranno da ponte tra le due versioni.

La nuova grafica dell’interfaccia del prossimo Windows – nome in codice Sun Valley – ammodernerà diverse aree chiave come il menu start, la gestione del multitasking e naturalmente le icone. Come si chiamerà il nuovo sistema operativo di Microsoft? Sembra che la scelta sarà votata alla semplicità e alla concretezza: potrebbe infatti chiamarsi soltanto Windows, senza numeri né nomignoli. L’uscita in commercio dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno, appuntamento al 24 giugno per scoprire da vicino tutte le novità.



