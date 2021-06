Hoover H-Purifier 300, aria pulita portata di clic

3 Giugno 2021 – 18:04

Tra le tante cose che questa pandemia ha cambiato, c’è anche il nostro approccio nei confronti dell’aria che respiriamo, soprattutto in spazi chiusi. Misurare la qualità del nostro ambiente e migliorarla sono esigenze cresciute di recente nella maggior parte di noi, ambiti in cui la tecnologia può aiutare con soluzioni che tempo fa erano in grado d’interessare solo gli impallinati.

H-Purifier 300 di Hoover è un purificatore con CADR (Clean Air Delivery Rate, lo standard internazionale per misurare l’efficacia dei purificatori un parametro che sentiremo nominare sempre più spesso) di 290 (m3/h) dotato di connettività sia wi-fi sia bluetooth e adatto a stanze fino a 100 metri quadri. Il dispositivo rileva la presenza di monossido di carbonio, polveri sottili (PM 2,5 e PM 10) e gas (VOC) , vanta un filtraggio a tre strati personalizzabile tramite app hOn in grado di rimuovere il 99,97% degli elementi con dimensioni fino a 0,3 micrometri e vanta una tecnologia di rilevamento degli allergeni.

Il filtro esterno blocca le particelle di dimensioni più grandi come polvere, capelli o peli di animali, quello mediamo HEPA 13 cattura e inibisce i pollini rendendoli innocui, mentre quello a carboni attivi assorbe i gas inquinanti (VOC, NO2), fumi, fumo di sigarette e odori.

Il filtro è facilmente estraibile dallo sportello laterale, prevede tre strati, quello esterno contro le polveri più grosse, il mediano in grado di neutralizzare i pollini e quello interno a carboni attivi.“Dalla versione 500 è presente anche la funzione diffusore per rilasciare nell’ambiente H-BIOTIC una miscela di probiotici che igenizzano le superfici”, spiega Atena Manca, Brand Manager Hoover. L’app hOn SmartHome con cui è gestito l’H-Purifier 300 è la stessa in grado di controllare tutti gli elettrodomestici Haier Europe, una sorta di centro di controllo per avere la casa a portata di clic. Nel caso del purificatore, l’app può d’interagire con informazioni di terze parti, per esempio le previsioni del tempo o presenza di allergeni stagionali e ottimizzare di conseguenza il funzionamento.

L’ingombro non è ai minimi termini (520,5 x 314 x 280 mm), ma grazie alla sua forma arrotondata con una protuberanza squadrata l’H-Purifier trova spazio negli angoli della casa altrimenti inutilizzati ed è in grado di funzionare efficacemente anche da queste location defilate grazie al sistema 360 airflow.

L’istallazione e l’utilizzo sono intuitivi, rispetto ad altri elettrodomestici l’efficienza è meno tangibile immediatamente e può sembrare un po’ aleatoria (si parla pur sempre di aria), ma in questo caso l’app hOn può essere utilizzata per verificare il livello di pulizia ed è possibile impostare anche avvisi in relazione a delle soglie.

Il colore del LED sulla parte superiore del H-Purifier 300 comunica in maniera efficace lo stato d’inquinamento dell’ambiente.A parte una fase iniziale, il rumore una volta accesso il dispositivo è più che sopportabile e ridotto al minimo, su questo fronte, a evitare il fastidio aiuta anche la funzione di gestione automatica. Ottima la possibilità di rendersi subito conto della qualità dell’aria grazie al colore dei led ben visibili sulla parte superiore.

È presente un sistema di allerta per la manutenzione del filtro, ma non una specifica previsione della sua durata, sono supportati anche i comandi vocali Alexa e Google Home, mentre la versione 300 che abbiamo provato non è dotata di diffusore e umidificatore. Il prezzo di listino di Hoover H-Purifier 300, 369 euro, non è proprio accessibile, ma online è possibile trovarlo a un costo più ragionevole.

Wired: silenzioso, facile da usare

Tired: rapporto qualità/prezzo

Voto: 7,5





