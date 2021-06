Cosa fa la startup italiana Depop, pagata più di Instagram

3 Giugno 2021 – 18:34

Depop è specializzata in abbigliamento anni ’90 primi Duemila (foto ufficio stampa)Una startup che parte da Milano e cresce in Veneto, mette casa a Londra e conquista New York: è la storia del marketplace di moda Depop, fondato nel 2011 da Simon Beckerman, acquisito da Etsy per 1,625 miliardi di dollari, diventando così il secondo “unicorno” con origini italiane di sempre e il primo in assoluto per valorizzazione alla exit. Basato su una community per vendere e comprare articoli fashion unici e vintage, Depop conta oggi oltre 30 milioni di utenti registrati in oltre 150 paesi ed è presente con 400 dipendenti anche nelle sedi di Manchester, Los Angeles, Sydney e Milano.

E proprio nel capoluogo lombardo è nato e cresciuto Simon Beckerman che, dopo aver iniziato una carriera come graphic designer, fonda la rivista Pig (e una linea di occhiali da sole), dove concepisce la prima idea di Depop, come un social network (allora denominato Garage) in cui i lettori potevano acquistare gli articoli visti sulla rivista. La nascita di Depop viene supportata da H-Farm, venture incubator di Roncade (Treviso) focalizzato nella fase seed delle startup, con un investimento iniziale di 792mila euro nel 2011. Il finanziamento si sposava con l’idea di Beckerman di reinventare l’app come un mobile-commerce in cui scoprire, acquistare e prendere ispirazione, non solo nella moda, ma anche nella cultura, nel design e nelle comunità creative di stilisti, designer e collezionisti di tutto il mondo.

Nel 2012 Depop si sposta a Londra, dove continuerà ad aver sede anche dopo l’acquisizione di Etsy, marketplace americano dedicato a creativi e artigiani, basato nel quartiere Dumbo di New York. La crescita annua composta delle vendite lorde registrate su Depop è stata dell’80% nel periodo 2017-2020, raggiungendo un totale di 650 milioni di dollari l’anno scorso, mentre i ricavi sono stati pari a 70 milioni di dollari, entrambi in aumento di oltre il 100% anno su anno. Un altro aspetto che ha “affascinato” gli investitori americani è che circa il 90% degli utenti attivi è under 26 e che, secondo le previsioni, la crescita composta annua del mercato di seconda mano sarà del 39% nel 2019-2024 negli Stati Uniti, a una velocità doppia rispetto al fast fashion globale.

Decimo sito di shopping più visitato dalla Generazione Z otreoceano, Depop è stato acquisito a un prezzo persino maggiore di quello con cui Facebook nel 2012 si assicurò Instagram. Ora, grazie alla clausola di earn-out, H-Farm si aspetta di incassare circa ulteriori 6 milioni di euro con un ritorno di 15,5 volte rispetto all’investimento iniziale, raggiungendo gli 11 milioni di euro di incasso complessivi. Tale risultato da solo permetterà all’incubatore di superare le aspettative per incassi da exit dalle startup per tutto il quinquennio 2020-2024, fissato in 5 milioni totali (uno all’anno). Il totale in questo capitolo finora è infatti già di oltre 7 milioni.

Gli introiti serviranno a sostenere soprattutto lo sviluppo edutech di H-Farm Education, i cui percorsi vanno dell’età scolastica fino all’università e ai master, orientati su innovazione, imprenditorialità, digitale, trasformazione e nuove tecnologie. Il tutto è condizionato al closing dell’operazione Depop-Etsy, previsto nel terzo trimestre 2021.

