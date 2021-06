Come funzionano gli Applausi su YouTube che stanno arrivando in Italia

3 Giugno 2021 – 17:29

Premendo un nuovo pulsante sotto a quelli già presenti nell'interfaccia del sito, sarà possibile lasciare un applauso digitale che corrisponderà però a una cifra in denaro concreta e ben precisa da inviare all'autore del video. La novità è ancora in fase di perfezionamento ma l'interfaccia per acquistare questi contenuti è già pronta e funzionante anche in Italia.



Premendo un nuovo pulsante sotto a quelli già presenti nell'interfaccia del sito, sarà possibile lasciare un applauso digitale che corrisponderà però a una cifra in denaro concreta e ben precisa da inviare all'autore del video. La novità è ancora in fase di perfezionamento ma l'interfaccia per acquistare questi contenuti è già pronta e funzionante anche in Italia.

Fonte: Fanpage Tech