Come funziona Solo Tu, la novità di Spotify che fa la carta astrale dei tuoi brani preferiti

3 Giugno 2021 – 14:29

La novità lanciata da Spotify analizza i gusti e gli ascolti degli utenti per estrarre un profilo di ascolto personalizzato che racconta non solo i brani preferiti, ma anche segni e ascendenti zodiacali sotto forma di artisti e canzoni. Il tutto è pensato per essere ricondiviso sui social rapidamente.Continua a leggere



La novità lanciata da Spotify analizza i gusti e gli ascolti degli utenti per estrarre un profilo di ascolto personalizzato che racconta non solo i brani preferiti, ma anche segni e ascendenti zodiacali sotto forma di artisti e canzoni. Il tutto è pensato per essere ricondiviso sui social rapidamente.

Continua a leggere La novità lanciata da Spotify analizza i gusti e gli ascolti degli utenti per estrarre un profilo di ascolto personalizzato che racconta non solo i brani preferiti, ma anche segni e ascendenti zodiacali sotto forma di artisti e canzoni. Il tutto è pensato per essere ricondiviso sui social rapidamente.

Fonte: Fanpage Tech