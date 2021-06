Coinbase abbraccia Dogecoin (e la crypto sale)

3 June 2021 – 10:34

L’esordio della criptovaluta sulla piattaforma ha spinto il suo valore verso l’alto ed Elon Musk è tornato a soffiare sul fuoco, con un altro tweet.

