Chuwi CoreBook Pro con Intel i3 e display 2K a poco più di 300€

3 Giugno 2021 – 13:49

Oggi Amazon mette in offerta uno dei laptop più apprezzati per il rapporto qualità prezzo, con uno sconto di oltre 130 euro: il Chuwi CoreBook Pro.

The post Chuwi CoreBook Pro con Intel i3 e display 2K a poco più di 300€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico