Le migliori friggitrici ad aria del 2021

2 June 2021 – 15:00

Le friggitrici ad aria funzionano simulando l’immersione del cibo in olio sfruttando il semplice calore diffuso e fatto circolare nella camera di cottura. Il risultato è simile a quello della classica frittura, cuocendo in modo uniforme, asciutto e croccante senza però rilasciare un forte odore e soprattutto senza gli effetti meno salutari dovuti al largo uso di grassi.

A differenza di quanto si può immaginare l’olio non è completamente eliminato, perché di solito ne è richiesta una semplice spruzzata. Si possono cuocere patatine, carne, pesce e così via (vengono anche usate per le cicale). Quali sono i migliori modelli che si possono trovare in questo momento?

Friggitrice ad aria di piccole dimensioni

(Foto: Bear)3 litri di capacità per la friggitrice ad aria Bear che conta su una potenza da 1350 watt, temperatura massima di 200 gradi, funzionalità come timer e autospegnimento e sette programmi d’utilizzo. Carino il design vagamente vintage con color petrolio. Il cestello è lavabile in lavastoviglie. La friggitrice ad aria Bear trova a 69,90 euro su Amazon.

Friggitrice ad aria di medie dimensioni

(Foto: Innsky)La proposta da 5,5 litri di Innsky sale di dimensioni e anche di potenza visto che raggiunge i 1700 watt. Anche qui si possono trovare programmi pre-impostati (8 in tutto), temperatura massima di 200 gradi e timer con autospegnimento. Anche questo modello è lavabile in lavastoviglie e allega anche un ricettario multilingua. La friggitrice Innsky trova a 110,99 euro su Amazon.

Friggitrice ad aria di grandi dimensioni xxl per famiglie

(Foto: Aicook)Vero e proprio fornetto, la friggitrice ad aria Aicook da 10 litri si rivolge a famiglie numerose per cuocere in modo veloce e abbastanza potente (fino a 1500 watt) svariati tipi di cibo. Il design con scocca in acciaio inox è compatto con l’ampia camera di cottura dotata anche di vetro. Raggiunge i 200 gradi di temperatura ed è lavabile in lavastoviglie. La friggitrice ad aria Aicook si trova a 149,99 euro su Amazon.

Friggitrice ad aria con grill e altre funzioni

(Foto: Ninja)Per chi cerca una friggitrice che però metta sul piatto anche diverse altre tipologie di cottura c’è la proposta di Ninja che è un po’ più costosa, ma mette a disposizione anche modalità griglia, arrosto, forno ed essiccatore. La capienza è di 5,7 litri ed è lavabile in lavastoviglie. La friggitrice Ninja costa 215 euro.

Friggitrice aria smart

(Foto: BlitzWolf)Infine, un modello che si può controllare dall’app per smartphone e che arriva dai mercati di importazione. Si chiama BlitzWolf Bw-Af1 e ha un vassoio (lavabile) da 6 litri, display lcd, tasti a sfioro, cinque modalità di cottura e appunto modulo wi-fi per essere controllata dall’app gratuita Blitzwolf per Android e iOs. Costa 152 euro dal sito ufficiale.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

The post Le migliori friggitrici ad aria del 2021 appeared first on Wired.

Fonte: Wired