Digitale Terrestre DVB-T2: semplice, bastano 25,49€

2 Giugno 2021 – 19:49

Se andando sui canali 100 o 200 del digitale terrestre non vedi nulla oltre ad una schermata scura, significa che hai un problema e qui c’è la soluzione.

The post Digitale Terrestre DVB-T2: semplice, bastano 25,49€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico