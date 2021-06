Buona festa della Repubblica: le migliori immagini da condividere su WhatsApp il 2 giugno

2 June 2021 – 7:30

Oggi 2 giugno è la festa della Repubblica, e quest’anno in particolare cade il settantacinquesimo anniversario dalla data del referendum istituzionale nel quale gli italiani hanno scelto la forma di governo che li avrebbe rappresentati di lì in poi. Ecco una raccolta gratuita di immagini e GIF animate per celebrare la ricorrenza con i propri contatti su Facebook e WhatsApp.Continua a leggere



Oggi 2 giugno è la festa della Repubblica, e quest’anno in particolare cade il settantacinquesimo anniversario dalla data del referendum istituzionale nel quale gli italiani hanno scelto la forma di governo che li avrebbe rappresentati di lì in poi. Ecco una raccolta gratuita di immagini e GIF animate per celebrare la ricorrenza con i propri contatti su

Continua a leggere Oggi 2 giugno è la festa della Repubblica, e quest’anno in particolare cade il settantacinquesimo anniversario dalla data del referendum istituzionale nel quale gli italiani hanno scelto la forma di governo che li avrebbe rappresentati di lì in poi. Ecco una raccolta gratuita di immagini e GIF animate per celebrare la ricorrenza con i propri contatti su Facebook e WhatsApp.

Fonte: Fanpage Tech