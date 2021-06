Amazon Prime Day 2021 è ufficiale: ecco quando sarà

2 Giugno 2021 – 10:49

L’Amazon Prime Day 2021 sarà nei giorni 21 e 22 giugno, tornando in qualche modo alle origini dopo la parentesi del 2020: ecco tutti i dettagli.

