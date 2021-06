Questi due videoportali giganti collegano due città europee e sembrano usciti da Stargate

1 Giugno 2021

Continua a leggere Per aiutare la popolazione a ritrovare un senso di unità e vicinanza nei confronti dei propri vicini, la cittadina di Vilnus, in Lituania, ha svelato in queste ore una soluzione originale: un colossale portale video che mette in contatto una delle piazze principali del paese con la città di Lubin, in Polonia.

Fonte: Fanpage Tech