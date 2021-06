La città di Vilnius in Lituania ha creato uno Stargate connesso alla Polonia

1 June 2021 – 14:42

(foto: Go Vilnius)Molti hanno parlato di Stargate, ma non è un film di fantascienza anni ‘90, bensì il progetto che hanno realizzato due paesi dell’Unione europea, Polonia e Lituania, per connettere i propri cittadini in tempo reale. Non si potrà attraversarlo letteralmente per recarsi fisicamente in altre parti del globo (o dell’universo), ma il design è proprio quello di un portale avveniristico che connette due mondi, e anche l’idea è molto originale.

L’intenzione alla base dell’ultimo progetto sviluppato a Vilnius è permettere ai cittadini della capitale lituana di avere una finestra su Lublino, in Polonia, che dista 600 chilometri, di viaggiare anche senza muoversi dalla propria piazza, in un momento in cui la possibilità di spostarsi da un paese all’altro è ancora fortemente limitata dalle conseguenze della pandemia di Covid-19.

I portali installati in entrambe le località dell’est Europa sono dotati di schermi e telecamere, grazie ai quali sono trasmesse in diretta immagini delle due città e dei suoi abitanti. Il progetto rappresenta una sorta di ponte digitale creato per incoraggiare le persone a ripensare al significato dell’unità e superare i confini in modo originale, secondo Go Vilnius, l’ente per il turismo della capitale Lituana, che figura tra i promotori dell’iniziativa insieme alla Fondazione Benediktas Gylys, la città di Lublino e il Crossroads Center for Intercultural Creative Initiatives.

“L’umanità sta affrontando molte sfide potenzialmente mortali; che si tratti di polarizzazione sociale, cambiamento climatico o problemi economici. Tuttavia, se guardiamo da vicino, non è la mancanza di brillanti scienziati, attivisti, leader, conoscenza o tecnologia a causare queste sfide. È tribalismo, mancanza di empatia e una percezione ristretta del mondo, che spesso è limitata ai nostri confini nazionali”, ha spiegato poi Benediktas Gylys, presidente della lituana Fondazione Benediktas Gylys. Gyls ha sottolineato anche che questi portali sono un “invito a superare pregiudizi e disaccordi che appartengono al passato”.

Il portale è stato progettato dagli ingegneri del Creativity and Innovation Center presso la Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Tech) e ha impiegato cinque anni per essere realizzato. Come confermato dagli stessi creatori, la forma circolare è pensata per evocare la ruota del tempo oltre che a rimandare all’immaginario di fantascienza.

Altri portali nel futuro prossimo potranno essere posizionati in altre città, a sentire i creatori. Nel frattempo, i cittadini di Lublino e Vilnius, nell’attesa di esserlo fisicamente, saranno simbolicamente più connessi.

The post La città di Vilnius in Lituania ha creato uno Stargate connesso alla Polonia appeared first on Wired.

Fonte: Wired