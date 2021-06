Garante Privacy: Rousseau consegni i dati al M5S

1 Giugno 2021 – 19:49

L’Associazione Rousseau deve consegnare i dati degli iscritti al Movimento 5 Stelle: la decisione è stata approntata dal Garante Privacy.

