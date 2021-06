Fitbit, ecco la smartband per bambini in versione Minions

1 June 2021 – 17:44

(Foto: Fitbit)Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions è il nuovo tracker dedicato agli utenti più piccoli dai 6 anni in su per accompagnarli nelle attività all’aria aperta della vita di tutti i giorni, naturalmente in compagnia degli altri componenti della famiglia. Dai colori della scocca alle personalizzazioni delle funzioni precaricate, i protagonisti sono proprio i personaggi creati dalla casa di produzione Illumination.

Pur essendo dedicato ai bambini si possono trovare a bordo di Ace 3 versione Minions tutte quelle applicazioni prerogativa delle smartband per i più grandi a partire soprattutto dalle funzioni motivanti come per esempio i promemoria orari per incitare al movimento e gli obiettivi giornalieri di attività da completare per rimanere in forma e combattere la vita sedentaria.

A livello di design, Ace 3 Minions punta naturalmente sul colore predominante giallo con dettagli in blu assieme a una serie di cinturini intercambiabili come per esempio quello tutto blu oppure nero sempre in edizione speciale Minions in alternativa a quelli classici verde e blu o nero e rosso.

(Foto: Fitbit)Tra le funzioni ci sono quelle di controllo parentale che permette ai genitori di approvare le richieste di connessione dei figli, la pagina dell’utenza del bambino nell’app Fitbit dove controllare statistiche, medaglie e scegliere i quadranti digitali dell’orologio, le notifiche dallo smartphone. Ace 3 è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e sopravvive a schizzi e spruzzi, può sincronizzarsi con olre 200 smartphone Android o iOs. La batteria dura fino a otto giorni.

Il prezzo di vendita di Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions è di 79,99 euro a partire da oggi 1 giugno.

