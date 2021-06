Come agisce il purificatore d’aria Dyson che neutralizza la formaldeide

1 June 2021 – 14:47

La presenza della formaldeide in un’abitazione è la prova di come un ambiente –soprattutto se appena ristrutturato– può non essere completamente sano. La pericolosità di questo composto organico dall’odore pungente è spesso sottovalutata. Tant’è che lo stesso Ministero della Salute, già nel 1983, fissò il limite massimo d’esposizione in 0,1 parti per milione negli ambienti in cui si risiede.

La formaldeide causa irritazione oculare e nasale. Provoca starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo. Alcuni soggetti suscettibili alla formaldeide possono avere reazioni avverse anche a concentrazioni inferiori. La stessa Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dal 2004 inserisce la formaldeide tra i composti cancerogeni. Ma capiamo come si genera negli ambienti.

La combustione genera formaldeideCome si crea la formaldeide

Le sue origini possono essere molto diverse. La formaldeide è un prodotto della combustione. Quindi rientra anche il fumo di tabacco e altre fonti di combustione come camino e fornelli. Inoltre è emesso da alcune resine usate per l’isolamento. È utilizzato anche nell’arredamento per il truciolato e il compensato di legno. Ma anche nelle tappezzerie, moquette, tendaggi e altri tessili sottoposti a trattamenti antipiega.

La formaldeide è particolarmente difficile da catturare dato che è 500 volte più piccola delle particelle delle dimensioni di 0,1 micron. Ma se non rilevata, può portare a un’esposizione prolungata a causa del rilascio continuo di sostanze chimiche nell’aria. Questo fenomeno è noto come degassamento.

Ogni giorno, le persone respirano fino a 9000 litri d’aria. Anche prima della pandemia, si passava fino al 90 per cento del tempo in casa. Per questa ragione è conveniente avere un dispositivo capace di rilevare questo inquinante, catturarlo e distruggerlo come Dyson Purifier Formaldehyde.

Sensore allo stato solido per formaldeideCome si può eliminare la formaldeide

Questo nuovo purificatore d’aria è il primo con la nuova tecnologia di rilevamento della formaldeide allo stato solido. Un sensore che va ad aggiungersi a quelli per il rilevamento di biossido d’azoto, dei Composti organici volatili, della temperatura e dell’umidità. Grazie a una cella elettrochimica, il sensore di formaldeide Dyson attraverso un determinato algoritmo controlla i dati ogni secondo. Ciò gli permette di rilevare selettivamente la formaldeide e di non confonderlo con altri composti organici volatili.

Il filtro di Ossidazione Catalitica Selettiva di Dyson distrugge continuamente la formaldeide a livello molecolare. Il filtro catalitico dispone di un rivestimento unico con la stessa struttura del minerale criptomelano. I suoi miliardi di tunnel, grandi quanto un atomo, hanno dimensione e forma ottimali per intrappolare e distruggere la formaldeide. Questa viene scomposta in piccole quantità di acqua e anidride carbonica. Lo stesso filtro si rigenera poi dall’ossigeno dell’aria per continuare a distruggere la formaldeide, senza mai essere sostituito.

Il nuovo sistema di filtraggio Dyson con Ossidazione Catalitica Selettiva per FormaldeideFiltro a tenuta stagna

Nei nuovi purificatori Dyson, lo standard HEPA 13 è garantito dal filtro e dall’intero dispositivo. Cattura il virus H1N111 e il 99,95 per cento delle particelle fino a 0,1 micron come allergeni, batteri, pollini e spore di muffa. Il dispositivo è completamente sigillato. Il merito è delle guarnizioni ad alta pressione posizionati in altri 24 punti critici per evitare che l’aria sporca fuoriesca dai filtri e riporti le sostanze inquinanti nella stanza.

Inoltre, grazie alla tecnologia Dyson Air Multiplier, il dispositivo è in grado di diffondere aria purificata in ogni angolo della stanza. La modalità automatica permette al purificatore di mantenere la temperatura desiderata della stanza e il livello ottimale di qualità dell’aria. Il dispositivo può essere anche interamente controllato tramite la Dyson Link App e attivato tramite controllo vocale.

da sx: Dyson Purifier Hot+Cool; Dyson Purifier Cool; Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde; Dyson Purifier Cool Formaldehyde;Prezzi e disponibilità

Grazie a questo nuovo sensore, al sistema di filtrazione completamente sigillato e nuovo flusso d’aria più silenzioso, tutta la gamma si è rinnovata. Si parte da Dyson Purifier Cool Formaldehyde a 649 euro, mentre Dyson Purifier Hot+ Cool Formaldehyde, a 699 euro, sarà disponibile a partire da giugno 2021.

