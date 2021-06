Certificato COVID UE digitale: attivo il Gateway

1 Giugno 2021 – 19:49

Da oggi è operativo il Gateway UE, l’infrastruttura che consente la verifica del certificato COVID UE digitale in tutti i paesi dell’Unione europea.

The post Certificato COVID UE digitale: attivo il Gateway appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico