A 8 anni vende le sue carte Pokémon per curare il proprio cane

1 Giugno 2021 – 14:29

Bryson è un bambino americano di 8 anni che ha deciso di vendere la sua collezione di carte Pokémon per aiutare la famiglia a curare il suo migliore amico Bruce, cane che ha contratto un grave virus. Non solo la cifra per le cure veterinarie è stata abbondantemente superata, ma The Pokémon Company ha deciso di premiare l’altruismo di Bryson con un set di carte Pokémon raro.

Fonte: Fanpage Tech