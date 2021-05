TIM riceve 350 milioni di euro dalla BEI

31 Maggio 2021 – 19:49

TIM ha ricevuto dalla Banca Europea per gli Investimenti un finanziamento di 350 milioni di euro per lo sviluppo delle reti in fibra ottica e 5G.

