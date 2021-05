Questo drone potrebbe aver cacciato e ucciso degli umani in completa autonomia

31 Maggio 2021 – 20:29

In un rapporto ONU relativo alla guerra in Libia è stata documentata per la prima volta l'azione di un drone di produzione turca che potrebbe aver eliminato degli obbiettivi umani in completa autonomia, ovvero senza alcuna istruzione diretta impartita da parte degli operatori e in completa assenza di connettività con la centrale di comando.



Fonte: Fanpage Tech